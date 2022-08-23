СЕРАЯ ЗОНА под Изюмом: ДИКАЯ ОХОТА русского спецназа на польских наемников в лесах. Репортаж с передовой (WarGonzo)

23.08.2022 В лесах действует несколько групп польских диверсантов с НАТОвским оружием. Наши ребята проходят в день иногда по 20-30 километров, но работа увлекательная и интересная, так как леса между Изюмом и Славянском — по сути ничья серая зона.
23.08.2022 В лесах действует несколько групп польских диверсантов с НАТОвским оружием. Наши ребята проходят в день иногда по 20-30 километров, но работа увлекательная и интересная, так как леса между Изюмом и Славянском — по сути ничья серая зона.
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