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Пепе сломал руку в игре Португалии с Марокко, но отыграл матч до конца

Пепе сломал руку в игре Португалии с Марокко, но отыграл матч до конца

Пепе сломал руку в матче 1/4 финала ЧМ-2022 между Португалией и Марокко. Федерация футбола Португалии сообщила, что 39-летний защитник получил перелом локтевой кости левой руки.

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