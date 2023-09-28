Полицейский из Кирсанова стал лауреатом I этапа конкурса "Народный участковый"

Капитан полиции Дмитрий Маликов вошел в четверку лауреатов I этапа конкурса "Народный участковый". Он набрал 693 голоса, что стало лучшим показателем среди участковых, служащих в террайорганах органах региона, помимо областного центра, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.