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Собянин сообщил о включении новых адресов в программу реновации в девяти районах Москвы

Собянин сообщил о включении новых адресов в программу реновации в девяти районах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о включении 12 новых адресов в программу реновации. Застройка этих участков позволит расселить 37 старых домов и обеспечить современным жилье 6,7 тысячи человек, написал градоначальник в своем телеграм-канале.

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