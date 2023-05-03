Собянин сообщил о включении новых адресов в программу реновации в девяти районах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о включении 12 новых адресов в программу реновации. Застройка этих участков позволит расселить 37 старых домов и обеспечить современным жилье 6,7 тысячи человек, написал градоначальник в своем телеграм-канале.