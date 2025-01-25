«Метод иголки»: лайфхак, который поможет освободить голову от накопившегося стресса

У современных людей постоянно времени на все не хватает. Многие живут в режиме постоянной спешки. Причем очень часто большая часть наших дел — это не какие-то масштабные сверхзадачи, а небольшие рутинные вещи, которые на самом деле не требуют много времени, но мы снова и снова откладываем их в долгий ящик.