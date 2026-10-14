Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах украинского ВПК.
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