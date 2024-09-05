Андрей Коваленко оказал содействие сахалинскому предпринимателю в приостановлении договоров аренды имущества

Через информационную платформу обратной связи «Сахалин.онлайн для бизнеса» предприниматель, осуществляющий деятельность на территории спортивно-туристического комплекса, обратился к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Сахалинской области с просьбой оказать содействие в приостановлении договоров аренды имущества.