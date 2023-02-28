В Миассе в метель в сугробе застряла машина с женщиной и 6-летним ребёнком

Дама проигнорировала предупреждение о метелях и в непогоду отправилась за город.В понедельник, 27 февраля, в метель, жительница Миасса, игнорируя призывы ГИБДД не садиться за руль, выехала за город, взяв в опасную поездку шестилетнего ребенка.