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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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14-летняя Ефремова взяла титул на втором взрослом турнире в карьере

14-летняя Ксения Ефремова в Монастире взяла титул на втором профессиональном турнире в карьере. В финале она обыграла немку Селину Даль со счетом 7:6(5), 6:0.

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