Депутат Рады высказался о намерении Трампа заставить Зеленского провести выборы

Президент США Дональд Трамп заставит украинского лидера Владимира Зеленского провести выборы, чтобы он не принимал участие в обсуждении урегулирования конфликта, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
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