В Швейцарии женщина-политик расстреляла икону Богородицы из пистолета

В Швейцарии разразился скандал из-за инцидента, который многие считают оскорблением чувств верующих. Сания Амети, сопредседатель либерального движения Operation Libero, выстрелила в изображение Девы Марии с младенцем Иисусом, оправдав свои действия тем, что это всего лишь стрельба по мишени.
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