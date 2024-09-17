В Швейцарии женщина-политик расстреляла икону Богородицы из пистолета

В Швейцарии разразился скандал из-за инцидента, который многие считают оскорблением чувств верующих. Сания Амети, сопредседатель либерального движения Operation Libero, выстрелила в изображение Девы Марии с младенцем Иисусом, оправдав свои действия тем, что это всего лишь стрельба по мишени.