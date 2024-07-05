Правительство РФ хочет усложнить жизнь коллекторам

Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому в Кодексе РФ об административных правонарушениях расширят перечень нарушений, за которые предусмотрена ответственность при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии