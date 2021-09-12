Совместная деятельность с японцами на Курилах: миссия невыполнима

Бизнес на Курилах будет на десять лет освобожден от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, а также земельного и транспортного налогов, заявил Владимир Путин в ходе состоявшегося на прошедшей неделе Восточного экономического форума.
Бизнес на Курилах будет на десять лет освобожден от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, а также земельного и транспортного налогов, заявил Владимир Путин в ходе состоявшегося на прошедшей неделе Восточного экономического форума.
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