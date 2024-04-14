Турнир претендентов. 9-й тур. Непомнящий черными сыграет с Фируджей, Видит против Накамуры, другие партии

Турнир претендентов Торонто, Канада 9-й тур Начало партий – 21.30 по московскому времени. Видит Сантош Гуджрати (Индия) – Хикару Накамура (США) Гукеш Доммараджу (Индия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) Алиреза Фируджа (Франция) – Ян Непомнящий (Россия) Ниджат Абасов (Азербайджан) – Фабиано Каруана (США) Турнирное положение: Гукеш, Непомнящий – по 5, Накамура, Прагнанандха – по 4,5, Каруана – 4, Видит – 3,5, Фируджа – 3, Абасов – 2,5.
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