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Турнир претендентов. 9-й тур. Непомнящий черными сыграет с Фируджей, Видит против Накамуры, другие партии

Турнир претендентов Торонто, Канада 9-й тур Начало партий – 21.30 по московскому времени.  Видит Сантош Гуджрати (Индия) – Хикару Накамура (США)  Гукеш Доммараджу (Индия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)  Алиреза Фируджа (Франция) – Ян Непомнящий (Россия)  Ниджат Абасов (Азербайджан) – Фабиано Каруана (США)  Турнирное положение: Гукеш, Непомнящий – по 5, Накамура, Прагнанандха – по 4,5, Каруана – 4, Видит – 3,5, Фируджа – 3, Абасов – 2,5.

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