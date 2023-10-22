Вашей Америке кирдык: Ещё одно предсказание Жириновского сбывается. Байден занервничал

Владимир Жириновский много интересного в своё время говорил про США. В том числе напророчил им крах. И судя по тому, как на фоне происходящих сегодня геополитических процессов занервничал Байден, русский политик и тут оказался прав.
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