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Татар-информ

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Погибший генерал Москалик готовил Путину материалы о ситуации на юго-востоке Украины

Погибший генерал Москалик готовил Путину материалы о ситуации на юго-востоке Украины

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик, погибший в результате теракта в Балашихе, руководил дежурной сменой Группы боевого управления, ведущей мониторинг обстановки в зоне ее проведения, и отвечал за подготовку материалов для президента РФ о ситуации на юго-востоке Украины.

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