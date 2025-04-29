Погибший генерал Москалик готовил Путину материалы о ситуации на юго-востоке Украины

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик, погибший в результате теракта в Балашихе, руководил дежурной сменой Группы боевого управления, ведущей мониторинг обстановки в зоне ее проведения, и отвечал за подготовку материалов для президента РФ о ситуации на юго-востоке Украины.