Эльмир Набиуллин: «Слышал об интересе «Саутгемптона», когда выступал за «Рубин»

Защитник «Пари НН» Эльмир Набиуллин рассказал, что в свое время им интересовался «Саутгемптон». — Были в вашей карьере варианты уехать в Европу? — Слышал об интересе со стороны «Саутгемптона», когда первый или второй сезон выступал за «Рубин».