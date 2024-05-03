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Бугаенко о российском гимне после победы в Италии: «Организаторы решили включить его из лучших побуждений. Честно сказать, сам был немножко в шоке»

Россиянин Бугаенко ранее стал победителем однодневной гонки «Виченца – Бионде». Спортсмен выступал в нейтральном статусе, но на церемонии награждения ему включили гимн России, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

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