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Путин подчеркнул важность работы дипломатов по сплочению русского мира

Путин подчеркнул важность работы дипломатов по сплочению русского мира

Работа дипломатов по сплочению русского мира в полной мере востребована. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина сотрудникам и ветеранам МИД по случаю их профессионального праздника.

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