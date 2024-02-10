Путин подчеркнул важность работы дипломатов по сплочению русского мира

Работа дипломатов по сплочению русского мира в полной мере востребована. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина сотрудникам и ветеранам МИД по случаю их профессионального праздника.
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