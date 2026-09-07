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Царьград

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Ассоциация туроператоров: поездки на Бали остаются безопасными

Ассоциация туроператоров: поездки на Бали остаются безопасными

Ассоциация туроператоров России сообщает, что извержения вулканов не влияют на туры на Бали. Курорты и аэропорт работают в штатном режиме, оттока русских туристов нет.

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