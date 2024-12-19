В Курской области озвучили три новости для школьников из приграничья

<p style="text-align:justify"><strong>После встречи с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым, которая состоялась 18 декабря, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что удалось определиться с решением трех проблем, связанных со школьниками из приграничья.