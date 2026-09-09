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Ирландская структура ГТЛК подала иск против EasyJet на $72 млн

Ирландская «дочка» российской Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) подала иск против британского лоукостера EasyJet на сумму не менее $72 млн.

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