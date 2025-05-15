Келлога раскритиковали за слова об Украине. Боуз: "Этому не бывать"

Ирландский журналист набросился на спецпосланника американского лидера после слов об Украине.Накануне спецпосланник президента США Кит Келлог завёл речь о создании буферной зоны на Украине с европейскими военными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии