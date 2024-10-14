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Мостовой о Слуцком и Дзюбе: «Как оказывается, в сегодняшней жизни не всегда нужно быть хорошим человеком»

Мостовой о Слуцком и Дзюбе: «Как оказывается, в сегодняшней жизни не всегда нужно быть хорошим человеком»

Один из лучших футболистов в истории национальной команды России Александр Мостовой в интервью телеведущей Олесе Серегиной на ее ютуб-канале высказался о бывшем главном тренере российской сборной Леониде Слуцком и экс-капитане команды Артеме Дзюбе.

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