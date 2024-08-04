Немцы «сватают» Украине новейший квадрокоптер – якобы неуязвимый для РЭБ и невидимый для разведки

На Украине проходят испытания волоконно-оптического квадрокоптера HCX немецкой компании Highcat, стопроцентно устойчивого к радиочастотному глушению и невидимого для средств радиоэлектронной разведки, пишет Forbes.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии