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Силы ПВО уничтожили за ночь 71 дрон над 7 российскими регионами и Чёрным морем

Силы ПВО уничтожили за ночь 71 дрон над 7 российскими регионами и Чёрным морем

В ночь на среду, 16 сентября 2026 года, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников на центральные и южные регионы.

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