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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент фан-клуба «Реала» в Сеуте о поступке Мбаппе, Винисиуса и Конате: «Нам было очень обидно, но это их личный выбор. Не снимай футболку в поддержку Сеуту, а потом надень ту, что поддерживает мигрантов»

Мигель Анхель Монтано, президент фан-клуба «Реала» в Сеуте, высказался о поступке футболистов команды на матче с «Эльче».

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