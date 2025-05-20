Марочко: российская армия уничтожила переправу под Колесниковкой

Объект располагался на купянском направлении Российская армия отбила часть леса и ликвидировала переправу под Колесниковкой на купянском направлении, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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