В России стартовала заинтересовавшая Путина инициатива

В пяти российских арктических регионах — Архангельской области, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, Красноярском крае и Якутии — запущена заинтересовавшая президента России Владимира Путина инициатива о медвежьем патруле.
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