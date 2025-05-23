Раскрытие филиппинского «скам-центра» запускает расследование, пока мир криптострахуется от мошенников

В мае YouTube-блогер mrwn опубликовал 23-минутное расследование о якобы мошенническом кол-центре на острове Себу, где через кражу данных карт и принуждение к переводам в криптовалюте операторы зарабатывали до $800 000 в год.
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