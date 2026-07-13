Mysl Polska: желающих помогать Украине становится все меньше

Завершившийся в Турции саммит НАТО развеял миф о монолитности альянса: вопреки оптимистичным заявлениям генсека Марка Рютте, европейские члены блока один за другим сворачивают участие в украинском конфликте, ссылаясь на пустые бюджеты и нехватку оружия, пишет польское издание Mysl Polska.
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