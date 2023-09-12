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Квалификация Евро-2024. Испания примет Кипр, Италия сыграет с Украиной

Квалификация Евро-2024. Испания примет Кипр, Италия сыграет с Украиной

Также во вторник Италия сыграет дома с Украиной, Бельгия – с Эстонией. Евро-2024 Отборочный турнир 6-й тур Румыния – Косово Дата проведения 12 сентября, 21.

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