Размышлизмы, появившиеся у меня вчера во время наблюдения за информационным пространством.Иногда нас, добрых русских людей спрашивают: почему вы так боитесь слива? Спрашивали - отвечаем - слива мы боимся потому, что часто видим неестественные реакции со стороны государства, которое (в смысле государство) мы как охранка очень любим и всегда поддерживаем.