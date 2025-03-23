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Неестественные реакции

Размышлизмы,  появившиеся  у  меня  вчера  во  время  наблюдения  за  информационным  пространством.Иногда  нас,  добрых  русских  людей  спрашивают: почему  вы так  боитесь  слива?  Спрашивали  -  отвечаем  -  слива  мы  боимся    потому, что  часто  видим    неестественные   реакции со стороны    государства, которое (в смысле государство) мы как   охранка   очень  любим  и  всегда  поддерживаем.

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