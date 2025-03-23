Размышлизмы, появившиеся у меня вчера во время наблюдения за информационным пространством.Иногда нас, добрых русских людей спрашивают: почему вы так боитесь слива? Спрашивали - отвечаем - слива мы боимся потому, что часто видим неестественные реакции со стороны государства, которое (в смысле государство) мы как охранка очень любим и всегда поддерживаем.
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