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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Мигрант решил спрятаться в стиралку от полиции, но в РФ такое не прокатит

Мигрант решил спрятаться в стиралку от полиции, но в РФ такое не прокатит

Avia.pro - СМИ Благословенная пятница, как же она прошла под покровом правосудия и решимости! В российских городах разыгралась настоящая драма, достойная пера Шекспира и юмора Зощенко, когда доблестные силовики Краснодара, Подмосковья и Новосибирска устроили рейды на улицах, словно отыгрывая сцены из лучших комедийных боевиков.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Отправлять домой за счёт тех кто эти дурацкие законы принимал отвечает тот лично кто жал на кнопки при голосовании
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6 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
А чего ожидали от животных, которых пустили в нашу страну, вот обезьяны и прыгают по пальмам, а наша власть называла всё это толерантностью, которая превратилась в конечном счёте в безумие, насколько можно было лишиться разума, чтобы психически ненормальных людей запускать в Россию, собственно ручно подписывать указы о заселении этим отродьем нашу страну. А теперь ловят по улицам этих нелюдей
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4 час.
Лидия
Надо искоренять корни проблемы, искать тех кто наживается на этих неадаптированных мигрантах, они тоже своеобразные жертвы, не надо было выдёргивать их из родной среды обитания.
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1 час.

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