Avia.pro - СМИ Благословенная пятница, как же она прошла под покровом правосудия и решимости! В российских городах разыгралась настоящая драма, достойная пера Шекспира и юмора Зощенко, когда доблестные силовики Краснодара, Подмосковья и Новосибирска устроили рейды на улицах, словно отыгрывая сцены из лучших комедийных боевиков.
Мигрант решил спрятаться в стиралку от полиции, но в РФ такое не прокатит
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВР
Вова Рябов
Отправлять домой за счёт тех кто эти дурацкие законы принимал отвечает тот лично кто жал на кнопки при голосовании
Ответить
6 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
А чего ожидали от животных, которых пустили в нашу страну, вот обезьяны и прыгают по пальмам, а наша власть называла всё это толерантностью, которая превратилась в конечном счёте в безумие, насколько можно было лишиться разума, чтобы психически ненормальных людей запускать в Россию, собственно ручно подписывать указы о заселении этим отродьем нашу страну. А теперь ловят по улицам этих нелюдей
Ответить
4 час.
Лидия
Надо искоренять корни проблемы, искать тех кто наживается на этих неадаптированных мигрантах, они тоже своеобразные жертвы, не надо было выдёргивать их из родной среды обитания.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии