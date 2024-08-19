Мигрант решил спрятаться в стиралку от полиции, но в РФ такое не прокатит

Отправлять домой за счёт тех кто эти дурацкие законы принимал отвечает тот лично кто жал на кнопки при голосовании

ВЧ

Владимир Черноморский

А чего ожидали от животных, которых пустили в нашу страну, вот обезьяны и прыгают по пальмам, а наша власть называла всё это толерантностью, которая превратилась в конечном счёте в безумие, насколько можно было лишиться разума, чтобы психически ненормальных людей запускать в Россию, собственно ручно подписывать указы о заселении этим отродьем нашу страну. А теперь ловят по улицам этих нелюдей