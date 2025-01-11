ЕК: Евросоюз теряет привлекательность для ведения бизнеса

Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa Конкурентоспособность экономики ЕС снижается из-за бюрократических барьеров и высоких цен на электричество, сообщило агентство DPA, ссылаясь на доклад Еврокомиссии.
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