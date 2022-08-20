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Последние герои СССР. Во время путча погибли трое защитников Белого дома. Их оплакивала вся страна, а теперь все забыли

Последние герои СССР. Во время путча погибли трое защитников Белого дома. Их оплакивала вся страна, а теперь все забыли

Ровно 30 лет назад, 21 августа 1991 года, в тоннеле под нынешним Новым Арбатом погибли трое защитников Белого дома — Владимир Усов, Дмитрий Комарь и Илья Кричевский.

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