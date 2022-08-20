Последние герои СССР. Во время путча погибли трое защитников Белого дома. Их оплакивала вся страна, а теперь все забыли

Ровно 30 лет назад, 21 августа 1991 года, в тоннеле под нынешним Новым Арбатом погибли трое защитников Белого дома — Владимир Усов, Дмитрий Комарь и Илья Кричевский.
Популярные статьи
- Почему на обстрелы наших городов мы не отвечаем ударом по Киеву и почему не уничтожаем тех, кто обстреливает ЗАЭС. Ответы от командира РВСН
- Халява, хлопцы. Как Европа излечила граждан Украины от желания работать
- Американцы воруют бензин на заправках и друг у друга. Финнов, заправляющихся в России, обвинили в госизмене. Топливные страсти
Свежие комментарии