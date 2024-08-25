Российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Краматорске.
ВС РФ уничтожили расположение иностранных наемников в Краматорске
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Браво...Хотелось бы побольше дерьма в топку отправить
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15 час.
Геннадий Хрипунов
Как можно больше надо уничтожать наёмников, может тогда проснутся люди и родственники в этих странах, когда будут больше получать информацию, что их близкие катались на горных лыжах и споткнулись насмерть.
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10 час.
Геннадий Бережнов
Хорошо однако, что побили "гусей", но их пожарить ещё лучше!
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1 час.
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