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Баллон и 400 литров топлива вынесли из горящего автосервиса в Южно-Сахалинске

Баллон и 400 литров топлива вынесли из горящего автосервиса в Южно-Сахалинске

Крупный пожар произошел в автосервисе на улице Фиалковой в южно-сахалинском селе Дальнее. Огонь охватил 400 квадратных метров двухэтажного здания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

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