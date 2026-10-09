❗️Аксёнов заявил о низком уровне работы с обращениями граждан в муниципалитетах Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что большинство повторных жалоб связано с бездействием чиновников.
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