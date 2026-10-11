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Регионы России

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ВСУ начали применение ночной модификации беспилотника Hornet

ВСУ начали применение ночной модификации беспилотника Hornet

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) начали использовать ночную модификацию беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Hornet.

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