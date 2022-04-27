Крис Пол получил технический после того, как Хосе Альварадо спровоцировал у него нарушение правила 8 секунд

Крис Пол получил технический после того, как Хосе Альварадо спровоцировал у него нарушение правила 8 секунд

Разыгрывающий «Нового Орлеана» Хосе Альварадо в 5-м матче серии первого раунда плей-офф против «Финикса» вновь вынудил Криса Пола нарушить правило 8 секунд и совершить потерю.

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