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Татар-информ

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Октябрь в роли августа: аномальное тепло до 24 градусов накроет Татарстан

Октябрь в роли августа: аномальное тепло до 24 градусов накроет Татарстан

Татарстан переживает необычное для середины октября потепление. После аномальных холодов в начале месяца, когда местами выпал снег и столбики термометров опускались до −9 градусов, в республику пришла волна тепла, которая может побить температурные рекорды прошлых лет.

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