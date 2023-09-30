Глава СК России поручил доложить о расследовании уголовного дела о хулиганстве в одной из подмосковных школ

В СМИ опубликована информация о том, что 29 сентября 2023 года в медицинское учреждение городского округа Клин из образовательного учреждения обратились четверо несовершеннолетних детей с признаками отравления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии