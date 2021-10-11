Politpres

3 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАДИСЛАВ
    Как надоела его пустая болтовня. Всё его окружение делает вид что слушает, но ничего не делает. А король-то голый!Путин призвал выр...
  • Россиянин
    То что климат меняется, нет вины человечества. В прошлом Земля ни раз переживала и похолодания и потепления. Например...Российские ученые...
  • Владимир Еговцев
    Один вулкан выбрасывает углекислого газа на много больше чем все предприятия Земли...На изменение климата влияет биос...Российские ученые...

Боррель: Евросоюзу могут понадобиться дополнительные объемы газа из России

Боррель: Евросоюзу могут понадобиться дополнительные объемы газа из России

Европейский союз может нуждаться в еще большем количестве газа, поставляемого из России. Соответствующее заявление сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель в беседе с журналистами газеты El Pais.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх