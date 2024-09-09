Выборы губернатора Астраханской области выигрывает Игорь Бабушкин

За него проголосовало более 78% пришедших на избирательные участки. Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, выдвинутый партией «Единая Россия», побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии