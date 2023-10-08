Спрогнозировано дальнейшее развитие событий вокруг Израиля и Сектора Газа

Произошедшее 7 октября стало звонкой пощечиной для ЦАХАЛ и позором для Израиля в целом. Палестинская группировка ХАМАС застала врасплох войска одного из самых высокотехнологичных и милитаризированных государств на планете, поэтому о подобном унижении Тель-Авив забудет нескоро.