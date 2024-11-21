Минтранс РФ допустил введение круглогодичной скидки в поездах детям

Министерство транспорта РФ выступает за введение круглогодичной скидки в размере 50 процентов в поездах дальнего следования для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно, заявил замминистра транспорта РФ Алексей Шило.
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