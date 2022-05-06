Zefirka > Интересности > Десять самых влиятельных «задир» в истории человечества Политические достижения некоторых правителей, благие дела, успехи, ныне увековеченные в книгах и истории – поражают своей масштабностью и значимостью для современника.
Zefirka > Интересности > Десять самых влиятельных «задир» в истории человечества Политические достижения некоторых правителей, благие дела, успехи, ныне увековеченные в книгах и истории – поражают своей масштабностью и значимостью для современника.
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