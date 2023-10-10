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ВНИИ ГОЧС: в восьми регионах РФ возможны перебои с энергоснабжением

ВНИИ ГОЧС: в восьми регионах РФ возможны перебои с энергоснабжением

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил, что в период с 9 по 16 октября в восьми регионах страны может произойти нарушение энергоснабжения из-за порывов ветра скоростью до 25 м/с и осадков на уровне до 35 мм.

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