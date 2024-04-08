Сегодня отключения света затронут лишь Астрахань и поселение Камызякского района

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В понедельник, 8 апреля, плановые отключения электричества коснутся Астрахани: а также поселка Верхнекалиновский Камызякского района (с 08:00 до 16:00).
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